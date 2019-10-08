ОПЗЖ вимагає забезпечити право громадян здобувати освіту рідною мовою

Ілюстративне фото (zagittya.com.ua)

ОПЗЖ вимагає припинити використовувати систему освіти як інструменту пропаганди

Рішення уряду з вересня 2020 року зобов'язати всі російськомовні школи перейти на українську мову навчання - це продовження політики мовної дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Всупереч передвиборчим обіцянкам президента та його партії, конституційні права національних громад продовжують придушуватися. "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від влади припинити дискримінацію і відмовитися від політики нагнітання міжнаціональної ворожнечі", - підкреслили в партії.

Опозиціонери впевнені в тому, що рішення ліквідувати навчання в школах російською мовою, а згодом і іншими мовами національних громад - це короткозора і недержавницька позиція.

"Новообрана влада обіцяла повернути в Україну міжнаціональний мир. Забезпечити всі умови для рівноправного культурного розвитку мільйонам російськомовних українців і представників інших національних громад. Сьогодні ці обіцянки забуті. Замість державного фінансування російських, угорських, румунських, болгарських та інших шкіл, держава їх просто ліквідує", - сказано в заяві.

У ОПЗЖ вважають, що таке ставлення влади до представників нацгромад - неприпустиме.

"Представники національних громад - не вороги української незалежності. І таке ставлення до них влади - неприпустимо і обурливо. Це пряме порушення Конституції України, міжнародних та європейських конвенцій щодо захисту прав людини. Воно веде до поглиблення розколу в українському суспільстві. Носії таких ідей не мають права працювати в структурах державної влади. І це особливо небезпечно зараз, коли процес врегулювання конфлікту на Донбасі, нарешті зрушив з мертвої точки", - зазначили в партії.

ОПЗЖ вимагає припинити використовувати систему освіти як інструмент пропаганди.

"Ми вимагаємо скасування усіх дискримінаційних рішень та повноцінного фінансування освіти російською та мовами інших національних громад. Наша фракція внесла до парламенту законопроекти "Про внесення змін до закону України "Про освіту" для забезпечення захисту мовних прав національних меншин, а також "Про порядок застосування мов в Україні". Це тест для влади на готовність повернути мир в Україну і вірність обіцянкам, даним своїм виборцям. "Опозиційна платформа - За життя" продовжить на всіх рівнях відстоювати демократичні цінності та конституційні права людини. Україна стане цивілізованою правовою державою", - резюмували представники опозиції.