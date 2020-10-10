В ОПЗЖ призвали "Слугу народу" прекратить давление на суды в Николаеве

Фото: во время съезда партии (zagittya.com.ua)

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" заявляют, что в "Слуге народа" продолжают попытку заблокировать их участие в выборах в городской совет Николаева, несмотря на то, что суд первой инстанции не снял партийный список ОПЗЖ с регистрации.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

В партии также сообщили, что сейчас представители "Слуги народа" готовят апелляцию на это решение.

"Организатором травли ОПЗЖ в Николаеве является непосредственно председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия", - говорится в заявлении.

Политсила призывает президента вмешаться в ситуацию и остановить давление со стороны руководителей СН.

"Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии", - добавляют в ОПЗЖ.

В партии рассчитывают, что вмешательство президента позволит прекратить судебную войну в Николаеве и административный произвол.

"В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти", - резюмируют в политсиле.

Напомним, ранее лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Он уверен, что такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.