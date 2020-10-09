В ОПЗЖ представили свой антикризисный план по восстановлению экономики

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" считает, что власть не способна развивать экономику. Политсила представила свой антикризисный план по восстановлению экономической ситуации в старне.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Одно правительство сменяет другое, но, кроме громких коррупционных скандалов и ярких презентаций, у них нет ни программы деятельности, ни стратегии развития страны, а на высокие должности вместо опытных профессионалов назначают иностранных политических наемников и друзей", - считают в партии.

В ОПЗЖ убеждены, своей некомпетентностью власть ведут страну к катастрофе, а из-за кредитов - уже каждая третья гривна из бюджета идет на погашение долгов.

"Власть не способна справиться с вызовами, стоящими перед страной. Не зная, как развивать промышленность - распродают стратегические предприятия. Несмотря на все рассказы об "инвестнянях" - инвесторы уходят из Украины. Растет безработица, и люди, которые хотят жить и работать в родной стране, вынуждены ехать на заработки, потому что найти нормальную работу дома", - говорится в заявлении.

В то же время, в партии в рамках своего антикризисного плана приоритетом считают возрождение промышленности и помощь малому и среднему бизнесу.

"Приоритет - поддержка отечественного производителя и создание новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях - машиностроении, авиапроме, судостроении и др. Также - развитие сети больниц и амбулаторий, поддержка медиков и развитие качественной и доступной медицины", - добавляет политсила.

Напомним, объемы промышленного производства в августе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,3%.

Это больше, чем в июле, когда было зафиксировано падение на 4,2%.