В ОПЗЖ представили свій антикризовий план з відновлення економіки

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає, що влада не здатна розвивати економіку. Політсила представила свій антикризовий план з відновлення економічної ситуації в країні.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті.

"Один уряд змінює інше, але, крім гучних корупційних скандалів і яскравих презентацій, у них немає ні програми, ні стратегії розвитку країни, а на високі посади замість досвідчених професіоналів призначають іноземних політичних найманців і друзів", - вважають у партії.

У ОПЗЖ переконані, своєю некомпетентністю влада веде країну до катастрофи, а через кредити - вже кожна третя гривня з бюджету йде на погашення боргів.

"Влада не здатна впоратися з викликами, що стоять перед країною. Не знаючи, як розвивати промисловість - розпродають стратегічні підприємства. Попри всі розповіді про "інвестнянь" - інвестори йдуть з України. Зростає безробіття, і люди, які хочуть жити й працювати в рідній країні, змушені їхати на заробітки, тому що знайти нормальну роботу вдома", - йдеться в заяві.

Водночас в партії в рамках свого антикризового плану пріоритетом вважають відродження промисловості і допомогу малому і середньому бізнесу.

"Пріоритет - підтримка вітчизняного виробника та створення нових робочих місць у високотехнологічних галузях - машинобудуванні, авіапромі, суднобудуванні та ін. Також - розвиток мережі лікарень та амбулаторій, підтримка медиків і розвиток якісної та доступної медицини", - додає політсила.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в серпні 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,3%.

Це більше, ніж у липні, коли було зафіксовано падіння на 4,2%.