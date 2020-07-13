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В ОПЗ обратились к Зеленскому из-за ограничений на импорт минудобрений

Одесса, Понедельник 13 июля 2020 13:52
В ОПЗ обратились к Зеленскому из-за ограничений на импорт минудобрений
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По словам профсоюзов ОПЗ, растущий импорт минеральных удобрений из других стран является главным дестабилизирующим фактором работы отрасли

Первичная профсоюзная организация и трудовой коллектив "Одесского припортового завода" обеспокоены сменой позиции Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства касательно вопроса ограничений на импорт минеральных удобрений в Украину.

Об этом говорится в письме профсоюзов и работников государственного ОПЗ к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает "Думская".

Как отмечается в письме, расследования Министерства развития экономики и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в отношении импорта минудобрений в Украину были завершены в мае 2020 года и содержали конкретные выводы и рекомендации насчет введения защитных квот на импорт минеральных удобрений в Украину.

22 июня 2020 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решения №СП-453/2020/4411-03 и СП-452/2020/4411-03, которыми официально прекратила специальные расследования в отношении импорта некоторых азотных и комплексных удобрений без применения каких-либо специальных мер.

В письме трудового коллектива также говорится, что МКМТ отказалась применять защитные меры с формулировкой, что они не отвечают национальным интересам.

"Уверены, что Вы владеете информацией про условия, в которых приходится работать каждому заводу по производству минеральных удобрений в Украине. Отказ от введения разумных ограничений на импорт минеральных удобрений воспринимается как фактический отказ от поддержки всей украинской химической промышленности", - подчеркивается в обращении.

По их слова, растущий импорт минеральных удобрений из других стран является главным дестабилизирующим фактором работы отрасли.

По мнению химиков, решения Министерства развития экономики и МКМТ крайне негативно скажется на всех предприятиях химической отрасли Украины, в том числе – и на ОПЗ, где сегодня работает около трех тысяч людей.

"Вы лично оценили прекрасное состояние, в котором находится Одесский припортовый завод, во время рабочего визита 4 июля 2020 г. Сегодня решается вопрос о том, сколько людей останется на своих рабочих местах на химических предприятиях Украины уже через полгода. Решается вопрос, останется ли наша продукция на отечественном рынке, или он будет полностью открыт для иностранных компаний", - отмечают авторы письма.

Химики заявляют, что их отрасль не просит дотаций или преференций от государства.

"Мы не просим дотаций, не просим преференций, мы просим разумных инструментов по защите отечественных производителей, которые есть в распоряжении украинской власти. Если решение об отказе введения ограничительных мер на импорт минеральных удобрений называют "национальными интересами", то мы не согласны с такими «интересами", - сообщают работники ОПЗ.

Работники ОПЗ призвали Владимира Зеленского изучить ситуацию и стать на сторону отечественного товаропроизводителя.

Напомним, 4 июня во время своего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский посетил "Одесский припортовый завод", заявив, что хотел бы, чтобы на ОПЗ увеличилось количество рабочих мест.

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