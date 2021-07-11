Опыт Италии и домашний фактор Англии: сегодня определится чемпион Евро-2020

Идеальные кандидаты

Обе сборные выиграли свои группы, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью. При этом англичане вплоть до полуфинала сохраняли свои ворота "сухими", достаточно уверенно проходя своих оппонентов в 1/8 (победа над Германией 2:0) и 1/4 (победа над Украиной 4:0) финала. Но в полуфинале таки пропустили со штрафного от Дании.

Для Италии плей-офф оказался достаточно сложным с самого начала. Сперва была победа в овертайме над Австрией 2:1. Затем, хоть и без дополнительного времени, победа в сложном матче над Бельгией с таким же счетом 2:1.

Правда полуфиналы вышли для обеих сборных сложными - Италия лишь по пенальти обыграла Испанию, а Англия смогла вырвать победу у Дании на 104-й минуте.

История противостояний

Между собой сборные встречались 27 раз. Небольшое преимущество на стороне итальянцев, которые имеют 10 побед против 8 у англичан. Еще 9 матчей завершились вничью. Крупнейшей победой для Италии были 2:0 в далеких 1976 и 1973 годах, для Англии - 4:0 в еще более далеком 1948 году.

Последний раз на чемпионатах Европы соперники встречались в 1/4 финала домашнего для Украины Евро-2012. Тогда в основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пенальти победу праздновали итальянцы 4:2.

Последние два матча между Италией и Англией были товарищескими (в 2018 и 2015 годах) и оба завершились вничью 1:1.

Разный подход

Наставник Италии Роберто Манчини уже доволен и благодарит своих подопечных за выход в финал. При этом он отмечает, что для полного успеха нужна победа в финале, однако игра не должна лишать игроков удовольствия.

"Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь играть себе на радость", - отметил Манчини.

Его визави Гарет Саутгэйт относится к этому финалу как к последнему шансу.

"В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться моментом и дать себе максимум шансов на победу. Думаю, (на ЧМ-2018 - ред.) в России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Мы по-другому относились к тому, что считали возможным. Сейчас мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если ﻿в понедельник проснемся без трофея", - заявил накануне финала наставник Англии.

Исторический шанс для Англии и опыт Италии

Для англичан этот финал стал первым на чемпионатах Европы в истории. Да и всего Англия имеет лишь один международный титул - чемпионов мира 1966 года.

Для Италии же подобный успех - выход в финал Евро - уже четвертый. Правда, лишь единожды итальянцы завоевывали титул чемпионов Европы - в 1968 году. Остальные два финала "скуадра адзура" уступала - сперва Франции в 2000-м, а затем Испании в 2012-м годах.

Фактор "Уэмбли"

На этом Евро Англия выглядит как основной хозяин турнира. Хотя сам форум проводился сразу в 11 разных странах, однако именно стадион в Лондоне "Уэмбли" принял самое большое количество матчей (8), в том числе оба полуфинала, а сегодня примет и финал. При этом англичане лишь однажды за турнир выезжали за пределы Туманного Альбиона - играли как раз в итальянском Риме четвертьфинал с Украиной. Италия же лишь матчи группы провела в Риме, а всю стадию плей-офф играла на выезде - дважды в Лондоне и один матч в Мюнхене.

Кадровые потери

У Италии еще в четвертьфинале против Бельгии вылетел основной левый защитник Леонардо Спинаццола, получив повреждения ахилла. В остальном у итальянцев потерь нет.

Англичане к решающему поединку подходят и вовсе с минимальными потерями. Единственный кадровый вопрос остается по Филу Фодену, участие которого остается под вопросом из-за ушиба.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Филлипс - Сака, Маунт, Стерлинг - Кейн

Где смотреть

Финал Евро будет транслироваться на телеканале "Украина", а также каналах "Футбол 1, 2, 3". Начало матча в 22:00 по Киеву. Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на РБК-Украина.