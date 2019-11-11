Опубликованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по импичменту Трампа

Демократы в США опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл в рамках процедуры импичмента Трампа. Стенограммы опубликованы на сайте Палаты представителей Конгресса США.

Виндман слышал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и, как сообщил, он требовал от украинского президента расследовать дело в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена.

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - говорится в заявлении.

Хилл в Конгрессе рассказала, что она была обеспокоена попытками властей США убедить Украину начать расследование.

"Доктор Фиона Хилл, уважаемый эксперт по России и Украине, рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, делились с ней озабоченностью попытками, предпринятыми до звонка 25 июля, убедить Украину провести эти политически мотивированные расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, Виндман дал показания в Конгрессе в рамках расследования о импичменте Трампа. Как отмечается, Александер Виндман - первый свидетель, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.