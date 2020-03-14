Опубликованы изменения Зеленского в закон о нацбезопасности 

В издании "Голос Украины" опубликован закон президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений по поводу главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)". Об этом свидетельствует публикация в газете.

Документ был разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения ВСУ по стандартам НАТО.

Законом предусмотрено осуществление в Вооруженных силах Украины организационных мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней, а также введение отдельных должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Подчеркнем, таким образом положения закона о нацбезопасности, касающиеся главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил) вступают в силу с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021-го, как было предусмотрено ранее.

Напомним, 12 марта Зеленский подписал свой законопроект №3015.

Так, 4 марта парламент на внеочередном заседании принял данный законопроект авторства главы государства. Документ за основу поддержали 293 нардепа, а в целом - 292 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3015.