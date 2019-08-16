Опубликовано видео с места нападения на Куприя

Опубликовано видео с места нападения на депутата Верховной рады Украины Виталия Куприя под Киевом. Видеозапись на своей сторонке в Facebook разместил сам нардеп.

На видео видно, как пытались задержать напавших на депутата ВР, которые применили против него слезоточивый газ.

Напомним, ранее стало известно имя депутата Верховной рады, на которого напали неизвестные под Киевом. Пострадавшим оказался парламентарий Виталий Куприй, о чем сам нардеп сообщил в своем Facebook. Он просит распознать напавших на него людей.

Как писало РБК-Украина ранее, под Киевом неизвестные напали на народного депутата, имя жертвы правоохранители не называли. Так, на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Добавим также, перед парламентскими выборами в Киеве во время на встрече с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо народного депутата. Нападавшего остановила охрана нардепа, а полиция его задержала. Позже стало известно, что жертвой нападения был Борислав Береза.