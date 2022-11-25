Опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2", зняте дроном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір датського телеканалу TV2.

Пошкодження зафіксовано спеціальним підводним безпілотним апаратом того ж дня – після того, як тижнями чекав на дозвіл від данських відомств, щоб запустити його. Команда вирушила до газопроводу із міста Ренне на острові Борнхольм.

Раніше ми писали, що у мережі з'явилося відео пошкоджень трубопроводу "Північний потік-1" після вибухів у вересні. Міжнародний газопровід практично повністю розірвано.

Крім того, ЗМІ дізналися нові деталі про суди біля "Північних потоків". Судна з відключеними датчиками, які виявили біля "Північних потоків" незадовго до витоків, могли проводити розвідку.

Більш детально про витікання газу на російських трубопроводах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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