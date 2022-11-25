UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2", зняте дроном

Фото: опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Данські ЗМІ опублікували нове фото пошкоджень російського газопроводу "Північний потік-2" у економічній зоні Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір датського телеканалу TV2.

Пошкодження зафіксовано спеціальним підводним безпілотним апаратом того ж дня – після того, як тижнями чекав на дозвіл від данських відомств, щоб запустити його. Команда вирушила до газопроводу із міста Ренне на острові Борнхольм.

Раніше ми писали, що у мережі з'явилося відео пошкоджень трубопроводу "Північний потік-1" після вибухів у вересні. Міжнародний газопровід практично повністю розірвано.

Крім того, ЗМІ дізналися нові деталі про суди біля "Північних потоків". Судна з відключеними датчиками, які виявили біля "Північних потоків" незадовго до витоків, могли проводити розвідку.

Більш детально про витікання газу на російських трубопроводах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияПівнічний потік-2