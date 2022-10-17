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Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе

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Понеділок 17 жовтня 2022 19:46
Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе Фото: опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок виробничих потужностей іранського підприємства Shahed Aviation Industries, на якому виробляють дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter компанії The Intel Lab.

Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.

Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.

Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксовано в Сумській та Дніпропетровській областях.

Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.

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