Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе
Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок виробничих потужностей іранського підприємства Shahed Aviation Industries, на якому виробляють дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter компанії The Intel Lab.
Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.
Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.
Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксовано в Сумській та Дніпропетровській областях.
Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.
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