Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter компанії The Intel Lab.

Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.

Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.