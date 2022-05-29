Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.

Согласно опубликованной карте, продолжается украинское контрнаступление в окрестностях Харькова. В то же время противник пытается соединить свои группировки на Изюмском и Лиманском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия отбросила противника от трассы Лисичанск - Бахмут, а также выбила оккупантов из Тошковки в Луганской области.

Кроме того, российские войска пытались снова штурмовать Северодонецк, в результате их действий разрушено еще около 60 домов.

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