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Опубликован закон об изменениях в связи с ЗУ "О предотвращении коррупции"

Новости » Политика     19.03.2020 - 15:53
Опубликован закон об изменениях в связи с ЗУ "О предотвращении коррупции"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документ вступит в силу с 20 марта

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" в четверг, 19 марта, обнародован в "Голосе Украины". Об этом свидетельствует публикация в издании.

Так, в пояснительной записке к закону указано, что в текстах отдельных законов и законодательных актов содержатся бланкетные нормы, отсылающие к ЗУ "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", который утратил силу.

"Принятие законопроекта "О внесении изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности", - подчеркивается в пояснительной.

Напомним, в начале марта парламент поддержал во втором чтении законопроект №2500, за документ проголосовали 280 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 17 января Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции", за него проголосовали 311 нардепов.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". Документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью.

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