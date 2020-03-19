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Опубліковано закон про зміни у зв'язку з ЗУ "Про запобігання корупції"

Новини » Політика     19.03.2020 - 15:53
Опубліковано закон про зміни у зв'язку з ЗУ "Про запобігання корупції"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документ набуде чинності з 20 березня

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" у четвер, 19 березня, оприлюднений у "Голосі України". Про це свідчить публікація у виданні.

Так, у пояснювальній записці до закону зазначено, що в текстах окремих законів і законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.

"Ухвалення законопроекту "Про внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій і забезпечення принципу правової визначеності", - підкреслюється у пояснювальній.

Нагадаємо, на початку березня парламент підтримав у другому читанні законопроект №2500, за документ проголосували 280 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 17 січня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції", за нього проголосували 311 нардепів.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". Документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю.

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