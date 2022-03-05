Опубликовали перечень полезных чат-ботов, которые помогут во время войны

В Украине уже десятый день идет война. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам. Однако, часто враг пытается нанести информационный удар. Поэтому важно знать, какие чат-боты помогут преодолеть оккупанта и помочь себе и близким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру .

В Министерстве цифровой трансформации назвали список чат-ботов, которые помогут преодолеть оккупанта:

Ранее мы сообщали, что в Telegram появился опасный бот, ворующий аккаунты.

Также мы писали, как быстро работать с ботом, помогающим искать диверсантов.

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