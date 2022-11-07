ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оптові ціни на яйця впали на 10%, - Мінагрополітики

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 листопада 2022 13:40
Оптові ціни на яйця впали на 10%, - Мінагрополітики Фото: заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький (АgroРolit.com)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

За його словами, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.

"Наразі оптові ціни знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, ціні на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток в порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні.

Як повідомляло РБК-Україна, подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Міністерство аграрної політики
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ