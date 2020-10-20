Как опрос Зеленского повлияет на явку во время выборов: данные исследования

Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Явка может возрасти из-за заинтересованности избирателей в вопросах

Опрос, который президент Владимир Зеленский решил провести во время местных выборов 25 октября, может повлиять на явку. Заявили, что опрос повышает вероятность их участия в выборах, 14% украинцев, а 6% - что он снижает такую вероятность.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens.

В целом 69% украинцев хорошо знают или что-то слышали о президентской инициативе. При этом, 35% украинцев верят в искреннее намерение президента узнать мнение людей, а 51% считают, что это предвыборная технология для повышения его популярности.

Относительное большинство украинцев не будут доверять результатам опроса (49%), а 44% будут доверять.

В то же время только 36% граждан считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатом опроса, а 54% с этим не соглашаются.

В целом 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать. Всех, кроме последних, спросили, будут ли они участвовать в опросе, если к ним обратятся после голосования: 58% согласятся или скорее согласятся, а 36% откажутся.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens 18-19 октября 2020 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.