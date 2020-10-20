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Як опитування Зеленського вплине на явку під час виборів: дані дослідження

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 16:38
Як опитування Зеленського вплине на явку під час виборів: дані дослідження
Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Явка може зрости через зацікавленість виборців у питаннях

Опитування, яке президент Володимир Зеленський вирішив провести під час місцевих виборів 25 жовтня, може вплинути на явку. Зазначили, що опитування підвищує ймовірність їхньої участі у виборах, 14% українців, а 6% - що воно знижує таку ймовірність.

Про це свідчать дані дослідження компанії Info Sapiens.

Як опитування Зеленського вплине на явку під час виборів: дані дослідження

Загалом 69% українців добре знають або щось чули про президентську ініціативу. При цьому, 35% українців вірять у щирий намір президента дізнатися думку людей, а 51% вважають, що це передвиборча технологія для підвищення його популярності.

Відповідно, відносна більшість українців не довірятимуть результатам опитування (49%), але 44% довірятимуть.

Водночас тільки 36% громадян вважають, що президент втілить рішення, які будуть прийняті за результатом опитування, а 54% з цим не погоджуються.

Загалом 58% українців точно планують взяти участь в виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% скоріше не голосуватимуть, а 16% - точно не голосуватимуть. Всіх, крім останніх, спитали, чи братимуть вони участь в опитуванні, якщо до них звернуться після голосування: 58% погодяться або скоріше погодяться, а 36% відмовляться.

Як опитування Зеленського вплине на явку під час виборів: дані дослідження

Дослідження було проведене компанією Info Sapiens 18-19 жовтня 2020 року серед 1000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні.

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