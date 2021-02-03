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Опрос общин поможет определить приоритетные направления цифровизации регионов, - Назаров

Автор: РБК-Украина

Председатель инициативы Smart City Юрий Назаров запустил опрос по диджитализации украинских общин. По его мнению, опрос поможет определить приоритетные направления цифровизации регионов Украины.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю, что любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общины. Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине", - написал Юрий Назаров.

По его словам, консолидированное мнение представителей общественности станет основой для определения наиболее важных направлений развития дальнейшей цифровизации регионов Украины.

"Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине. Ваше мнение является реальным индикатором для выявления приоритетных отраслей внедрения цифровых решений", - подчеркнул он.

Он также призвал общественность присоединиться к опросу и заполнить аналитическую анкету.

Напомним, ранее Назаров сообщал, что комитетом Smart City был разработан опросный лист. С его помощью будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации.

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