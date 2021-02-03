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Опитування громад допоможе визначити пріоритетні напрямки цифровізації регіонів, - Назаров 

Середа 03 лютого 2021 13:38
Опитування громад допоможе визначити пріоритетні напрямки цифровізації регіонів, - Назаров 
Фото: Юрий Назаров (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова ініціативи Smart City Юрій Назаров запустив опитування щодо діджиталізації українських громад. На його думку, опитування допоможе визначити пріоритетні напрямки цифровізації регіонів України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю, що будь-який глобальний процес можливий лише за свідомої участі кожного члена громади. Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні", - написав Юрій Назаров.

За його словами, консолідована думка представників громадськості стане підґрунтям для визначення найбільш важливих напрямів розвитку подальшої цифровізації регіонів України.

"Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні. Ваша думка є реальним індикатором для виявлення пріоритетних галузей впровадження цифрових рішень", - наголосив він.

Він також закликав громадськість приєднатися до опитування та заповнити аналітичну анкету.

Нагадаємо, раніше Назаров повідомляв, що комітетом Smart City було розроблено опитувальний лист. За його допомогою проводитиметься подальше дослідження проблем та викликів, з якими стикаються громади у процесі цифровізації.

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