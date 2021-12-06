Определяет штамм "Омикрон": в Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста 

По информации издания, это означает, что пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:

положительный на COVID-19 и положительный результат "Омикрон";

положительный на COVID-19 и отрицательный на "Омикрон";

отрицательный как на COVID-19, так и на "Омикрон".

Впрочем, указано, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта ("Омикрона"), что будет занимать дополнительно день, в отличие от других ПЦР-тестов.

Известно, что цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу.

Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Планируется экспортировать набор реагентов для определения "Омикрона" в Индонезию.