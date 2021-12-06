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Определяет штамм "Омикрон": в Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста 

Автор: Мария Кучерявец

Биотехнологическая компания в Сингапуре BioAcumen Global выпустила ПЦР-тест, который может определять штамм "Омикрон". Набор реагентов для полимеразной цепной реакции способен выявить именно новый вариант коронавируса, помня все предыдущие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

По информации издания, это означает, что пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:

  • положительный на COVID-19 и положительный результат "Омикрон";
  • положительный на COVID-19 и отрицательный на "Омикрон";
  • отрицательный как на COVID-19, так и на "Омикрон".

Впрочем, указано, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта ("Омикрона"), что будет занимать дополнительно день, в отличие от других ПЦР-тестов.

Известно, что цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу.

Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Планируется экспортировать набор реагентов для определения "Омикрона" в Индонезию.

Напомним, сегодня в Министерстве охраны рассказали, зафиксирован ли новый штамм коронавируса "Омикрон" на территории Украины.

Добавим, в соседних с Украиной странах фиксируют случаи этого штамма. В частности, заражения уже зарегистрировали в России и Румынии.

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