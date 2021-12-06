Определяет штамм "Омикрон": в Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста 

Биотехнологическая компания в Сингапуре BioAcumen Global выпустила ПЦР-тест, который может определять штамм "Омикрон". Набор реагентов для полимеразной цепной реакции способен выявить именно новый вариант коронавируса, помня все предыдущие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.
По информации издания, это означает, что пациент с помощью этого теста может получить один из трех результатов:
Впрочем, указано, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта ("Омикрона"), что будет занимать дополнительно день, в отличие от других ПЦР-тестов.
Известно, что цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу.
Сейчас компания начинает массовое производство тестов. Планируется экспортировать набор реагентов для определения "Омикрона" в Индонезию.
Напомним, сегодня в Министерстве охраны рассказали, зафиксирован ли новый штамм коронавируса "Омикрон" на территории Украины.
Добавим, в соседних с Украиной странах фиксируют случаи этого штамма. В частности, заражения уже зарегистрировали в России и Румынии.