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Определился первый финалист Евробаскета-2022

Фото: сборная Франции уничтожила Польшу в полуфинале Евробаскета (fiba.basketball)
Автор: Артем Горовенко

На Евробаскете-2022 определился первый финалист. Сегодня упорной борьбы не получилось, поскольку сборная Францию разгромила команду Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации баскетбола.

Фавориты буквально уничтожили сборную Польшу на паркете, выиграв абсолютно все четверти и оторвавшись в общей сложности более чем на 40 очков.

Польша - Франция 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31).

Польша: Слотер - 9 очков, Михалак - 9, Понитка - 7.

Франция: Ябуселе - 22 очка, Окобо - 10, Фурнье - 10.

Отметим, Польша на стадии 1/8 финала выбила сборную Украины, а в четвертьфинале сенсационно обыграла Словению со звездой НБА Лукой Дончичем в составе.

Франция в четвертьфинале лишь в овертайме сумела победить сборную Италию. До этого на стадии 1/8 она тоже в овертайме одолела Турцию.

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