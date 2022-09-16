Определился первый финалист Евробаскета-2022

На Евробаскете-2022 определился первый финалист. Сегодня упорной борьбы не получилось, поскольку сборная Францию разгромила команду Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации баскетбола.
Фавориты буквально уничтожили сборную Польшу на паркете, выиграв абсолютно все четверти и оторвавшись в общей сложности более чем на 40 очков.
Польша - Франция 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31).
Польша: Слотер - 9 очков, Михалак - 9, Понитка - 7.
Франция: Ябуселе - 22 очка, Окобо - 10, Фурнье - 10.
Отметим, Польша на стадии 1/8 финала выбила сборную Украины, а в четвертьфинале сенсационно обыграла Словению со звездой НБА Лукой Дончичем в составе.
Франция в четвертьфинале лишь в овертайме сумела победить сборную Италию. До этого на стадии 1/8 она тоже в овертайме одолела Турцию.
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