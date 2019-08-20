Состоялись первые матчи Кубка Украины

Сегодня, 20 августа, состоялись десять матчей в рамках 1/64 финала Кубка Украины, по итогам которых определились все участники второго предварительного раунда. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Результаты первого предварительного раунда Кубка Украины:

"Таврия" 5:0 "Реал Фарма"

"Верес" 2:1 "Нива" Тернополь

"Горняк" 0:1 "Чайка"

"Калуш" 1:0 "ВПК-Агро"

"Нива" В 5:1 "Никополь"

"Подолье" 1:0 "Полесье"

"Энергия" 1:4 "Буковина"

"Кристалл" 1:1 (по пенальти - 2:4) "Диназ"

"Альянс" 2:0 "Ужгород"

"Авангард" Бзов 0:2 "Волчанск"

В среду, 21 августа, начнется жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Матчи запланированы на 27 августа.

Начиная с 1/32 финала в борьбу вступят представители Первой лиги, начиная с 1/16 финала - нижняя шестерка УПЛ по итогам прошлого сезона.

Верхняя шестерка ("Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Мариуполь", "Заря" и "Львов") вступят в борьбу за Кубок Украины со стадии 1/8 финала.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.