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Определились финалисты Australian Open среди женщин

Автор: РБК-Украина

На Australian Open прошли матчи 1/2 финала среди женщин.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Первыми на корт вышли первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и №51 в мировом рейтинге американка Мэдисон Киз.

Матч продолжался один час две минуты и закончился победой австралийки со счетом – 6:1, 6:3.

Во втором полуфинале встречались 27-я сеяная американка Даниэль Роуз Коллинс и седьмой номер посева Ига Швентек из Польши.

Матч длился один час 18 минут и завершился победой представительницы США в двух сетах – 6:4, 6:1.

Финал между Барти и Коллинс состоится в субботу 29 января.

Напомним, что украинки Элина Свитолина и Марта Костюк вылетели из соревнований в третьем раунде.

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ТеннисAustralian Open