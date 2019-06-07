Определилась игровая форма на матч Украина - Сербия в отборе Евро-2020

Накануне матча в рамках отборочного цикла на Евро-2020 состоялось традиционное совещание, на котором были определены игровые комплекты сборных Украины и Сербии. Эту информацию сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Обе команды сыграют в своих традиционных цветах. Подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в желтом комплекте. Голкипер будет в черной джерси.

Фото: комплект форм национальных составов (ffu.ua)

Сербская национальная команды выступит в красной форме, а вратарь - в зеленом.

Фото: игровая форма команды Сербии (ffu.ua)

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня на "Арене Львов". Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.