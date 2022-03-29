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Определены советники в сфере безопасности в странах-гарантах безопасности, - Ермак

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 23:45
Определены советники в сфере безопасности в странах-гарантах безопасности, - Ермак Андрей Ермак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на роль потенциальных гарантов будущего мирного соглашения Украина рассматривает США, Великобританию, Китай, Канаду, Францию, Германию, Турцию, Италию, Польшу и Израиль. С руководителями многих из этих стран уже определены конкретные советники в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Далее Украина нуждается в построении новой системы международной безопасности. Система, которая сделает невозможной любую агрессию против нашей страны в будущем. Поэтому мы все, я лично, поддерживаем круглосуточную связь с нашими международными партнерами, чтобы наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение относительно безопасности", – подчеркнул руководитель ОП.

Он также отметил, что выбранные советники в сфере безопасности от потенциальных стран-гарантов безопасности уже совместно с украинскими дипломатами и военными работают над будущим документом.

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