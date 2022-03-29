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Визначено радників у сфері безпеки в країнах-гарантах, - Єрмак

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 23:45
Визначено радників у сфері безпеки в країнах-гарантах, - Єрмак Андрій Єрмак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Керівник офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на роль потенційних гарантів майбутньої мирної угоди Україна розглядає США, Великобританію, Китай, Канаду, Францію, Німеччину, Туреччину, Італію, Польщу та Ізраїль. З керівниками багатьох з цих країн вже визначені конкретні радники у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Далі Україна потребує побудови нової системи міжнародної безпеки. Система, яка унеможливить будь-яку агресію проти нашої країни в майбутньому. Тому ми всі, я особисто, підтримуємо цілодобовий зв'язок з нашими міжнародними партнерами, щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню угоду щодо безпеки", - підкреслив керівник ОП.

Він також зазначив, що обрані радники у сфері безпеки від потенційних країн-гарантів безпеки вже спільно з українськими дипломатами та військовими працюють над майбутнім документом.

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