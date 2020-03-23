Определены победители 24 общенациональной программы "Человек года-2019"

Высший Академический Совет общенациональной программы "Человек года" подвел итоги по определению обладателей титула "Человек года-2019" в национальных номинациях

В соответствии с решением Высшего Академического Совета обладателями почетного титула стали:

"Мэр года" (больших городов)

Сергей Надал – Мэр г.Тернополь;

"Мэр года" (малых городов)

Андрей Белоусов – Мэр г.Каменское (Днепропетровськая обл.);

"Лидер объединенной территориальной общины года"

Иван Дрогобецкий – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;

"Региональный лидер года"

Юрий Гусев – Председатель Херсонской областной государственной администрации;

"Промышленник года"

Вячеслав Яворский – Директор ЧАО "Кременчугский завод технического углерода";

"Предприниматель года"

Степан Козицкий – Генеральный директор ООО "Захиднадрасервис";

"Менеджер года"

Владислав Савченко – Генеральный директор компании "PowerCode LLC.";

«Финансист года"

Виталий Романчукевич – Первый заместитель председателя правления "Индустриалбанк", Вице-президент Ассоциации украинских банков;

"Лидер страхового рынка года"

Елена Улье – Председатель Правления ЧАО "Страховая компания "УНИКА";

«Лидер строительной отрасли года"

Компания "Интергал-Буд" (Коммерческий директор - Анна Лаевская);

"Жиловой комплекс года"

Многофункциональный жилой комплекс "Intergal City" (Компания "Интергал-Буд");

"Журналист года"

Диана Панченко (Телеканал NewsОne);

"Деятель искусств года"

Михаил Поплавский – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года";

"Спортсмен года"

Жан Беленюк – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;

"Новая генерация года"

Инна Костыря – общественный деятель, доктор политических наук;

"Культурно-искусствоведческий проект года"

Частный музей исторического костюма и стиля Victoria Museum –Основательница и директор – Виктория Лысенко.

Обладателями cпециальных премий программы "Человек года-2019" стали:

Общественная организация "Национальная платформа "Женщины за мир" - Специальная премия "За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий".

Общественная организация "Национальная платформа "Женщины за мир" начала работу в апреле 2014 года в разгар боевых действий и насчитывала всего несколько единомышленников. Сегодня, вокруг общей цели - установление мира и социальной справедливости - объединилось уже более 200 000 женщин Украины, которые своей верой, целеустремленностью и милосердием объединяют людей и возвращают им веру в завтрашний день.

Участники общественной организации "Национальная платформа "Женщины за мир" делали все, чтобы спасать жизни детей, стариков и молодежи. Женщины вывезли тысячи детей и мирных жителей из населенных пунктов, которые оказались под огнем обстрелов. Женщины передавали муку и продукты, и разносили их тем, кто в один момент потерял все. Они действовали, чтобы спасти столько человеческих жизней, сколько возможно.

В рамках регулярных гуманитарных миссий "Женщины за Мир" насчитывается десятки выездов в "серую" зону Донбасса и в зоны активных боевых действий. Женщины оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь людям, которые в буквальном смысле живут на войне. За 5 лет посетили десятки населенных пунктов, находящихся на линии разграничения и оказали помощь более десяткам тысяч детей и мирным жителям.

"Национальная платформа "Женщины за мир" инициирует законопроекты, основная цель которых - приближение мира и обеспечения государственной социальной помощи и поддержки как детям и мирным жителям, которые живут на войне, так и остальным гражданам Украины. За пять лет в Верховной Раде Украины зарегистрировано более ста законопроектов, инициированных и подготовленных женщинами Украины.

ТМ Parimatch – Специальная премия "За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта"

Более 20 лет компания активно занимается поддержкой украинского спорта, оказывает организационную и финансовую помощь массовым спортивным мероприятиям, а также способствует карьере талантливых украинских спортсменов.

За время своей деятельности компания зарекомендовала себя в качестве главного мецената украинского спорта и в разные годы оказывала помощь общественным организациям, федерациям, клубам и отдельным спортсменам.

Меценатская деятельность ТМ Parimatch сегодня направлена на поддержку таких направлений:

Совместная олимпийская победа – уникальный проект ТМ Parimatch и Министерства спорта Украины, в рамках которого всем призерам Олимпиад торговая марка гарантировала вручения премии в размере полумиллиона гривен. В 2016 году наши олимпийские призеры Олег Верняев и Юрий Чебан, а в 2018 году Александр Абраменко получили премии от ТМ Parimatch;

Национальная сборная команда Украины по футболу;

ФК "Шахтер";

ФК "Ворскла";

ФК "Металлист";

Федерация баскетбола Украины;

Украинская хоккейная лига;

Федерация греко-римской борьбы Украины;

Турниры по смешанным единоборствам WWFC;

Футбольная ассоциация студентов Киева.

Совместно с партнерами TM Parimatch организовала более 100 мероприятий в различных направлениях в течении последних двух лет.

В 2019 году был основан международный благотворительный фонд Parimatch Foundation с целью реализации программ корпоративной ответственности. Фонд Parimatch Foundation призван объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации вокруг решения конкретних социальных проблем. Основная миссия фонда - содействие в улучшении благосостояния и здоровья общества через образование и привлечение людей к занятиям спортом, а также - борьба с изоляцией и бедностью.

Елена Рыхальская – Специальная премия "За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии"

Психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии.

Кандидат психологических наук с 25-летним опытом работы в области психологии. Провела более 2000 тренингов, семинаров и мастер-классов в Украине, России, Молдове, Азербайджане, Израиле, Турции, Германии, Великобритании. В течение 17 лет выступает в качестве психолога-консультанта и эксперта национальных, международных ТВ, шоу-проектов, киноиндустрии, радиопрограмм и является наиболее востребованным психотерапевтом. Консультирует телевизионные проекты "Говорит Украина", "Касается каждого", "Меняю жену".

Автор раздела по психологии рекламы в учебнике "Основы рекламы", книги "Любовь в жизни женщины: путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям". Автор более 60 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии в научных и научно-популярных изданиях Украины.

Автор более 3000 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии, межличностных отношений в научных и научно-популярных изданиях Украины, России, Азербайджана.

Телеканал "НАШ" – Специальная премия "За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины"

"НАШ" – это информационный телеканал и медиаплатформа, что включает в себя: телеканалы "НАШ" и Макси-ТВ, новостной сайт nash.live, собственные страницы в Facebook, Instagram и Twitter, каналы в YouTube и Telegram.

24/7 информирует о главном, актуальном, важном.

НАШ – это пять прямоэфирных студийных площадок, студия ток-шоу и newsroom, которые интегрированы в единое пространство. Технологический комплекс построен и оснащен в соответствии с мировыми стандартами медиа и журналистики. Посредством использования высокотехнологического оборудования НАШ первым на телевизионном пространстве Украины в прямом эфире использовал технологию дополненной реальности (augmentedreality) и трекинг для внедрения виртуального объекта в реальную студию. Эти современные технологии позволяют проводить интервью в студии вживую с интересными людьми, которые фактически находятся в другой части мира.

Рейтинги телеканала постоянко растут, стремительно увеличивается количество подписчиков на YouTube-канале, подписчики активно читают Telegram, смотрят пряме эфиры популярных ток-шоу как по телевизору, так и через социальные сети.

Михаил Поживанов – Cпециальная премия "За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства"

Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат. Доктор технических наук, профессор.

При его содействии и меценатской поддержке открыта галерея "АВС-арт", восстановлено Художественный музей имени Куинджи, состоялось много художественных выставок украинских художников в Украине и за рубежом.

Благодаря его поддержке галерея "АВС-арт" реализует издательский проект «Имена» – это серия художественных альбомов украинских художников, в которой уже вышли книги Бориса Буряка, Феодосия Гуменюка, Петра Бевзы, Сергея Савченко и Олега Минько.

Также изданы: альбомы украинского художника Ивана Марчука "Дорога домой"; Киевского музея русского искусства; Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко; "Кобзарь", иллюстрированный графикой Софии Караффы-Корбут; монографическое исследование искусствоведа Олеси Авраменко "Зарецкий. Весы судьбы"; самый полный реестр украинских экслибрисов "Украинский книжный знак XIX - XXI веков: каталог коллекции Степана Давымуки"; альбом известного современного живописца и графика Анатолия Фурлет.

Многолетняя активная поддержка Михаилом Поживановым украинского искусства и инициативы в художественной сфере составляют значительный потенциал в развитии культуры нашого государства.

Усама Кафа - Почетная награда "За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины"

Усама Кафа – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'Kafa Group. Удостоен звания "Великие украинцы", носит почетное звание "Рыцарь Отчизны" I-II ступеней и почетное звание "Народный Посол Украины" – за большой личный вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Международный ресторанный холдинг L'Kafa Group является лидером ресторанного бизнеса, обладателем многочисленных национальных и международных наград в своем сегменте в Украине и за ее пределами уже 22 года. Сегодня компания обладает различными брендами: "Чайхона Gold"; "Чайхона Базар", L'KafaCafé, SilvioD'Italia, JustBeerBar, "Захади, Дарагой", Ludwig King и славится профессионализмом, сильным командным духом и семейной атмосферой внутри коллектива.

Только в 2019 году было открыто 7 новых ресторанов в Украине и за ее пределами.

Усама Кафа оказывает активную благотворительную поддержку талантливой молодежи, детям сиротам, спортсменам. Благотворительность уже много лет является неотъемлемой частью деятельности L'Kafa Group.

Под руководством Усама Кафа компания L'Kafa Group в течение 22 лет обеспечивает многочисленные рабочие места и старательно работает над развитием и процветанием ресторанного бизнеса в нашей стране и за ее пределами.