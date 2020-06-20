Определена дата заседания Парламентской ассамблеи Украина-Польша

Фото: флаги Польши и Украины (voladm.gov.ua)

Заседание проведут 23 июня

Заседания Парламентской ассамблеи Украина-Польша состоится 23 июня. Оно начнется в 11:00 по киевскому времени.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Мероприятие будет проходить в режиме видео-конференции под председательством заместителя главы ВР Елены Кондратюк и вице-маршалка польского Сейма Рышарда Терлецкого.

Ожидается, что стороны обсудят деятельность ВР и Сейма с целью поддержания экономической и социальной стабильности в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, будут говорить о безопасности в регионе, украинско-польском сотрудничестве в военной и энергетической сферах, помощи на развитие и гуманитарную помощь.

Обсуждение коснутся украинско-польских торгово-экономических отношений, а также инфраструктуры, пунктов пропуска, таможенных правил и положения трудовых мигрантов.

Кроме того, будут говорить о сотрудничестве в области образования и украинско-польском диалоге по историческим вопросам.

По результатам обсуждения стороны намерены принять совместную декларацию XII сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша намерены заключить соглашение о сезонных трудовых мигрантах.

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Автор: Инна Собора