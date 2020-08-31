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Оппозиция Черногории побеждает на выборах в парламент и ожидает отставку президента

Автор: Инна Собора

Президент отказывается признать поражение

Оппозиция Черногории, по данным экзитполов, побеждает на парламентских выборах. Коалиции "За будущее Черногории" и "Мир - наша нация" вместе претендуют более чем на 45% голосов, в то время как правящая Демократическая партия социалистов набирает около 35%.

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Об этом сообщает Euronews.

Лидер блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич уже заявил о смене власти в стране, отметив, что "30-летний режим пал". Он сообщил, что готов к объединению с другими оппозиционными партиями, чтобы сформировать новое экспертное правительство.

При этом политик выразил надежду на скорую отставку президента Мило Джукановича, отметив, что не желает с ним сотрудничать.

В то же время, президент Черногории заявил, что пока не признает поражение своей партии и призывает дождаться официальных результатов выборов.

Напомним, 30 августа в Черногории состоялись выборы в парламент, а также одновременно в пяти муниципалитетах.

РБК-Украина писало, что ранее в Новой Зеландии из-за COVID-19 перенесли парламентские выборы на два месяца.

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