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"Оппозиционный блок" выдвинет своего единого кандидата, - Новинский

Новости » Политика    13.11.2018 - 11:39
"Оппозиционный блок" выдвинет своего единого кандидата, - Новинский
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

На съезде "Оппозиционного блока" будет выдвинут единый кандидат

На съезде "Оппозиционного блока" будет выдвинут единый кандидат от партии в президенты Украины. Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат, лидер движения "Партия мира" Вадим Новинский, комментируя вчерашнее заседание политсовета партии.

"Мы инициировали созыв съезда партии, чтобы обсудить и дать оценку лично инициативе Юрия Бойко и Сергея Левочкина по объедению с Вадимом Рабиновичем. Но Бойко и Левочкин, которые привыкли решать все кулуарно, не дали на это согласие. Теперь мы будем инициировать обращение фракции в ВР о проведении съезда Оппозиционного блока", - сказал политик. 

Новинский подчеркнул, что в любом случае в январе пройдет съезд "Оппозиционного блока", на котором будет выдвинут единый кандидат на выборы президента Украины.

"На протяжении четырех лет жизни нашей партии мы преодолевали все риски, потому что нас объединяет идеология. А Бойко и Левочкин, если не поменяют свое мнение, могут в личном порядке вступать в партию "За жизнь"", - резюмировал Новинский.

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Новости Украины Вадим НовинскийБойкоРабиновичЛевочкин
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