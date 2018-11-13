"Опозиційний блок" висуне свого єдиного кандидата, - Новинський

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

На з'їзді "Опозиційного блоку" буде висунутий єдиний кандидат

На з'їзді "Опозиційного блоку" буде висунутий єдиний кандидат від партії в президенти України. Про це РБК-Україна повідомив народний депутат, лідер руху "Партія миру" Вадим Новинський, коментуючи вчорашнє засідання політради партії.

"Ми ініціювали скликання з'їзду партії, щоб обговорити та дати оцінку особисто ініціативи Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна по об'єднанню з Вадимом Рабіновичем. Але Бойко і Льовочкін, які звикли вирішувати все кулуарно, не дали на це згоду. Тепер ми будемо ініціювати звернення фракції у ВР про проведення з'їзду Опозиційного блоку", - сказав політик.

Новинський підкреслив, що в будь-якому випадку у січні відбудеться з'їзд "Опозиційного блоку", на якому буде висунуто єдиного кандидата на вибори президента України.

"Протягом чотирьох років життя нашої партії ми долали всі ризики, тому що нас об'єднує ідеологія. А Бойко і Льовочкін, якщо не змінять свою думку, можуть в особистому порядку вступати в партію "За життя"", - резюмував Новинський.