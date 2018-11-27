"Оппозиционная платформа - За життя" требует отменить военное положение

Фото: Юрий Бойко и Вадим Рабинович (пресс-служба)

"Оппозиционная платформ" заявляет, что военное положение приведет к углублению экономического кризиса

Введение в 10 областях Украины военное положение нужно отменить. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя".

"Вчера весь мир стал свидетелем полного провала политической авантюры нынешнего режима. Действующая власть пыталась использовать кризис в Керченском проливе, в котором пострадали украинские моряки, для введения военного положения во всей стране и переноса выборов президента Украины. Президент Порошенко сделал попытку путем введения военного положения продлить свою власть, но эта попытка провалилась", - говорится в заявлении.

В то же время, как говорится в заявлении, "компромиссным" решением теперь там легализована "президентская диктатура".

"Это явная дискриминация наших сограждан по признаку места проживания и политических симпатий. Действующий режим пытается растоптать права и достоинство людей, поддерживающих единого кандидата от настоящих оппозиционных сил - Юрия Бойко", - утверждает "Оппозиционная платформа - За життя".

Кроме того, "Оппозиционная платформа - За життя" заявляет, что военное положение приведет к углублению социального и экономического кризиса в Украине.

"Мы не дадим запугать украинцев, которых власть ненавидит за их политические ориентации, веру, язык и культуру. Мы защитим людей, которых обокрал нынешний режим непомерными тарифами, коррупцией и воровством на войне. Мы сможем вернуть мир в Украину дипломатическим путем. Мы призываем все оппозиционные демократические силы на этой основе объединяться с "Оппозиционной платформой - За життя" ради прекращения диктатуры, развития демократии и установлении мира в Украине", - резюмирует "Оппозиционная платформа - За життя".

"Оппозиционная платформа - За життя" образована 9 ноября 2018 как объединение всех оппозиционных сил. Соглашение о ее создании подписали сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович. 16 ноября "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула единым кандидатом оппозиции на президентских выборах Юрия Бойко.

18-22 ноября Центр социальных исследований "София" провел опрос, по результатам которого оказалось, что победителями первого тура президентских выборов на данный момент являются лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и соучредитель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко. Согласно результатам, Тимошенко набирает 16,2% голосов (среди тех, кто будет голосовать), Бойко - 14,1%.