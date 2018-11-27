"Опозиційна платформа - За життя" вимагає скасувати воєнний стан

Фото: Юрій Бойко і Вадим Рабінович (прес-служба)

"Опозиційна платформ" заявляє, що воєнний стан призведе до поглиблення економічної кризи

Введення в 10 областях України воєнний стан потрібно скасувати. Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - За життя".

"Вчора весь світ став свідком повного провалу політичної авантюри нинішнього режиму. Чинна влада намагалася використати кризу в Керченській протоці, в якій постраждали українські моряки, для введення воєнного стану по всій країні і перенесення виборів президента України. Президент Порошенко зробив спробу шляхом введення воєнного стану продовжити свою владу, але ця спроба провалилася", - йдеться в заяві.

У той же час, як йдеться у заяві, "компромісним" рішенням тепер там легалізована "президентська диктатура".

"Це явна дискримінація наших співгромадян за ознакою місця проживання і політичних симпатій. Чинний режим намагається розтоптати права і гідність людей, які підтримують єдиного кандидата від справжніх опозиційних сил - Юрія Бойка", - стверджує "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, "Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що воєнний стан призведе до поглиблення соціальної та економічної кризи в Україні.

"Ми не дамо залякати українців, яких влада ненавидить за їх політичні орієнтації, віру, мову і культуру. Ми захистимо людей, яких обікрав нинішній режим непомірними тарифами, корупцією і злодійством на війні. Ми зможемо повернути світ в Україну дипломатичним шляхом. Ми закликаємо всі опозиційні демократичні сили на цій основі об'єднуватися з "Опозиційною платформою - За життя" заради припинення диктатури, розвитку демократії та встановлення миру в Україні", - резюмує "Опозиційна платформа - За життя".

"Опозиційна платформа - За життя" утворена 9 листопада 2018 як об'єднання всіх опозиційних сил. Угоду про її створення підписали співголова Опозиційного блоку Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович. 16 листопада "Опозиційна платформа - За життя" висунула єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах Юрія Бойка.

18-22 листопада Центр соціальних досліджень "Софія" провів опитування, за результатами якого виявилося, що переможцями першого туру президентських виборів на даний момент є лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і співзасновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Згідно з результатами, Тимошенко набирає 16,2% голосів (серед тих, хто голосуватиме), Бойко - 14,1%.