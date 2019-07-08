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"Оппоблок" приветствует отмену повторной жеребьевки

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 14:45
"Оппоблок" приветствует отмену повторной жеребьевки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Оппоблок" прокомментировал решение суда

Решение Верховного суда Украины об отмене повторной жеребьевки номеров партий в бюллетене показало, что справедливость можно отстоять законными способами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Оппозиционного блока", который подавал апелляционную жалобу.

Как отметили в "Оппоблоке", иск с требованием провести пережеребьевку подала "Аграрная партия". На стороне истца в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Бойко.

"На момент скандального судебного решения о пережеребьевке ЦИК напечатала около 7 миллионов бюллетеней. Проведение повторной жеребьевки и необходимость перепечатывания бюллетеней означало невозможность избрания нового парламента на выборах 21 июля и фактический их срыв. Именно такой сценарий заготовил для украинцев проект Медведчука и Бойко, называющий себя "Оппозиционная платформа – За жизнь", - говорится в заявлении.

Как считают в "Оппоблоке", ссылаясь на данные социологических исследований "незаангажированных агентств", их политсила демонстрирует устойчивый рост, а у ОПЗЖ - "стремительное падение" популярности. 

"Особенно это заметно в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской и Харьковской областях. Это заставляет команду Медведчука-Бойко искать новые пути срыва выборов, чтобы путём спекуляций, лжи и обмана избежать суда избирателей", - считают в "Оппоблоке".

"Платформу" не смутил даже тот факт, что в Украине нет в нужных объемах специальной защищенной бумаги для печати бюллетеней, а ее закупка и изготовление заняла бы несколько недель", - добавили в политсиле.

Кроме того, отметили в пресс-службе, незаконная печать новых бюллетеней обошлась бы украинским налогоплательщикам в десятки миллионов гривен.

"Взвесив приведенные в апелляционной жалобе "Оппозиционного блока" аргументы, Верховный суд Украины принял единственно верное, взвешенное и законное решение. Скандальная повторная жеребьевка отменена. Выборы состоятся 21 июля. План политических аферистов из "Платформы" с треском провалился. Мы приветствуем решение Верховного суда, которое показало, что справедливость можно отстоять законными способами", - резюмировали в "Оппоблоке".

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