Опозиція Словаччини внесла пропозицію про вотум недовіри уряду Фіцо

У середу, 15 січня, представники опозиційних партій передали в офісі Національної ради Словаччини підписи за скликання позачергового засідання парламенту, на якому вони хотіли б висловити недовіру уряду Фіцо.

Вотум недовіри ініціюють опозиційні депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз".

Лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка напередодні заявив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо "залишив Словаччину", відхрещується від управління країною, а натомість "літає по світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю", поки його правляча коаліція розвалюється.

Депутат Вероніка Ремішова, лідерка партії "За народ", додала, що заяви Фіцо щодо студента, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петру Пеллегріні, є ще однією причиною падіння уряду.

Варто додати, нещодавно словацький школяр Симон Оманік з'явився на нагородження зі стрічкою в кольорах прапора України. При цьому хлопець відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розкритикував школяра. Фіцо опублікував гнівний допис у Facebook і заявив, що на місці Пеллегріні "відправив би Оманіка туди, де йому належить бути" і позбавив нагороди.