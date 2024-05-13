Опозиціонер розповіла, чи можлива революція у Грузії
У Грузії хочуть і надалі протестувати проти спроб правлячої партії "Грузинська мрія" ухвалити законопроект "про іноземних агентів", але більш жорсткого сценарію не планують.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила опозиційний депутат грузинського парламенту, екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.
Вона нагадала, що протестувальники в Грузії вимагають не лише відмови від "російського закону", який хоче протягнути партія "Грузинська мрія", а й проти "російського уряду" та "російського режиму".
За словами Деканоїдзе, зараз головне, щоб Грузія дійшла до демократичних виборів без скандального закону.
При цьому депутат наголосила, що в Грузії намагатимуться не розпочати зміну влади шляхом революції, як це було в Україні.
"Ми постараємося, щоб не було такого жорстокого сценарію. Всі люди в Грузії дуже стривожені. Але найголовніше, треба розуміти, що у нас іншого вибору немає, окрім протестів та маніфестацій", - додала Деканоідзе.
Вона наголосила, що не можна допустити повернення Грузії "на російську орбіту".
Що передувало
Нагадаємо, раніше парламент Грузії ухвалив у першому та другому читанні законопроект "про прозорість іноземного впливу". Це була ініціатива проросійської правлячої партії "Грузинська мрія".
Для того, щоб парламент ухвалив законопроект, він має пройти ще третє читання.
Таку ініціативу вже різко розкритикували на Заході, оскільки вона є антидемократичною.
Також проти закону виступили й громадяни Грузії, вони повиходили на масові протести.
Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.