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Оползень в Норвегии: спасатели нашли второе тело

Автор: Роман Тверденко

Возле Осло нашли вторую жертву оползней, которые случились в среду, 30 декабря. Тело нашли менее чем в 100 метрах от места оползней.

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Об этом сообщает NRK.

Полиция не может назвать пол и возраст найденной жертвы. Тело нашла команда поисковиков с собаками утром в субботу.

В правоохранительных органах еще рассчитывают найти выживших. Спасательная операция продолжится в воскресенье. Остаются пропавшими без вести восемь человек.

Первое тело найдено в пятницу. Тогда полиция также не смогла уточнить возраст или пол погибшего.

Оползень в муниципалитете Джердрум произошел днем в среду, 30 декабря. Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов. Более 1000 жителей эвакуированы. Еще 1,5 тысячи человек могут быть вынуждены покинуть свои дома, поскольку еще существует угроза оползней.

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