Оползень в Норвегии: число жертв возросло

Продолжается поисково-спасательная операция после масштабного оползня в Норвегии. По состоянию на сейчас найдены тела пяти из десяти пропавших без вести.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Первого погибшего нашли в пятницу, в субботу было обнаружено еще три тела. В воскресенье утром спасатели нашли еще одного погибшего.

Пять человек остаются пропавшими без вести.

В полиции подчеркивают, что до сих пор говорят о спасательной операции. Это означает, что они все еще ищут выживших.

Всего в воскресенье поисками на участке сдвига будут заниматься пять команд, а Гражданская оборона начала откачивать воду из плотины, которая протекает в зону оползня.

Напомним, ранее стало известно, что спасателям удалось обнаружить еще два тела жертв оползней. Тела обнаружили с помощью собак.

Таким образом, число погибших в результате катастрофы возросло до трех. Полиция не предоставила никакой информации о поле и возрасте трех найденных жертв природного бедствия.

Как писало РБК-Украина, сдвиг в муниципалитете Джердрум произошел днем ​​в среду, 30 декабря. Длина смещения составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов.