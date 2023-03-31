"Оплот русского мира" і "не ворог Заходу". Путін підписав концепцію зовнішньої політики

У п'ятницю, 31 березня, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій визначив Росію як "оплот русского мира" та "захисницю православної церкви". Також у документі прописано, що "Росія не вважає себе ворогом Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні тези, викладені у Telegram-каналі МЗС РФ.

"Росія самовизначилася як самобутня країна-цивілізація, велика євразійська та євро-тихоокеанська держава, один із суверенних центрів світового розвитку, що грає унікальну роль у підтримці глобального балансу сил і забезпеченні мирного, поступального розвитку людства", - йдеться в концепції.

При цьому, як стверджується, "Росія не вважає себе ворогом Заходу", причому заперечується ізоляція та наявність "ворожих намірів".

"Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах", - уточнюється у документі.

Також Кремль продовжить "захищати російську мову" і церкву нібито від "дискримінації".

"Росія може використовувати збройні сили для відображення та запобігання збройному нападу на себе та (або) своїх союзників", - говорить концепція.

Судячи з тез, "особливо важливе значення для Росії має всеосяжне поглиблення зв'язків та координації" з Китаєм та Індією, яких укладачі концепції називають "дружніми суверенними глобальними центрами сили".

"Росія вважає ісламську цивілізацію дружньою" і планує "зміцнювати всеосяжну взаємовигідну співпрацю з нею", а також "має намір сприяти подальшому становленню Африки". Автори континент називають "самобутнім та впливовим центром світового розвитку".

Планується, що "Росія нарощуватиме співпрацю з Латинською Америкою на прагматичній, деідеологізованій та взаємовигідній основі".

Як повідомлялося, раніше в Кремлі розробили методичку, згідно з якою пройдуть чергові вибори російського диктатора Володимира Путіна в 2024 році. Зокрема, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами.