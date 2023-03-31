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"Оплот русского мира" и "не враг Запада". Путин подписал концепцию внешней политики

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Россия, Пятница 31 марта 2023 15:37
"Оплот русского мира" и "не враг Запада". Путин подписал концепцию внешней политики Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 31 марта, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой определил Россию как "оплот русского мира" и "защитницу православной церкви". Также в документе прописано, что "Россия не считает себя врагом Запада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие тезисы, изложенные в Telegram-канале МИД РФ.

"Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества", - говорится в концепции.

При этом, как утверждается, "Россия не считает себя врагом Запада", причем отрицается изоляция и наличие "враждебных намерений".

"Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах", - уточняется в документе.

Также Кремль продолжит "защищать русский язык" и церковь якобы от "дискриминации".

"Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников", - гласит концепция.

Судя из тезисов, "особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации" с Китаем и Индией, которых составители концепции называют "дружественными суверенными глобальными центрами силы".

"Россия считает исламскую цивилизацию дружественной" и планирует "укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней", а также "намерена способствовать дальнейшему становлению Африки". Авторы континент называют "самобытным и влиятельным центром мирового развития".

Планируется, что "Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе".

Как сообщалось, ранее в Кремле разработали методичку, согласно которой пройдут очередные выборы российского диктатора Владимира Путина в 2024 году. В частности, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами.

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