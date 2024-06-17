"Опівнічне сонце". Де на планеті світило ніколи не заходить за обрій (фото, відео)
На півночі Європи є країна, у деяких частинах якої сонце впродовж чотирьох місяців у теплу пору року практично не сідає за обрій. Йдеться про Норвегію.
РБК-Україна розповідає, що відомо про так зване "Опівнічне сонце" та як виглядає це природнє явище.
Що відомо про "Опівнічне сонце"
"Опівнічне сонце" - природнє явище, коли сонце практично не сідає за обрій. За ним можна спостерігати у локаціях на південь і північ від Полярного кола.
Воно пояснюється тим, що Земля обертається навколо своєї осі (нахиленої щодо Сонця) і влітку Північний полюс повернуто саме до світила.
Внаслідок цього впродовж низки тижнів у різних місцях сонце буквально не заходить за полярне коло, а мешканці цих територій спостерігають, як тривалий захід сонця плавно перетікає у його схід.
Побачити це дивовижне природнє явище можна у Норвегії (на архіпелазі Шпіцберген, Лофотенських островах, мисі Нордкап, у містах Буде і Тромсе), а також у деяких частинах Аляски, Гренландії та Канади.
Як виглядає "Опівнічне сонце"
Згідно з даними дослідників, найдовший період часу, впродовж якого можна спостерігати за "опівнічним" небесним світилом, переживають мешканці та гості норвезького архіпелагу Шпіцберген, розташованого у Північному Льодовитому океані на відстані 1300 км від Північного полюса.
Там сонце буквально "зависає" над головами людей з 20 квітня до 22 серпня.
На підтвердження неймовірної краси "Опівнічного сонця" над Норвегією, фотограф-мандрівник Джордж Купер з Великої Британії зробив за допомогою безпілотника серію неймовірних світлин.
На них видно, що сонце над Лофотенськими островами (біля північно-західного узбережжя Норвегії) та низкою інших частин країни дійсно світить впродовж практично 24 годин на добу.
Зафільмували "опівнічне" норвезьке сонце також інші мандрівники.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Daily Mail, сторінка g_cooper в Instagram, Wikipedia, YouTube-канали LookAroundYou, Cncgarage, Tyler Todd-Evans, Mogens Hallas і Visit Norway.
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