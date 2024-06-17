"Полуночное солнце". Где на планете светило никогда не заходит за горизонт (фото, видео)
На севере Европы есть страна, в некоторых частях которой солнце на протяжении четырех месяцев в теплое время года практически не садится за горизонт. Речь идет о Норвегии.
РБК-Украина рассказывает, что известно о так называемом "Полуночном солнце" и как выглядит это природное явление.
Что известно о "Полуночном солнце"
"Полуночное солнце" - природное явление, когда солнце практически не садится за горизонт. За ним можно наблюдать в локациях к югу и северу от Полярного круга.
Оно объясняется тем, что Земля вращается вокруг своей оси (наклоненной по отношению к Солнцу) и летом Северный полюс повернут именно к светилу.
Вследствие этого в течение ряда недель в разных местах солнце буквально не заходит за полярный круг, а жители этих территорий наблюдают, как продолжительный закат плавно перетекает в восход.
Увидеть это удивительное природное явление можно в Норвегии (на архипелаге Шпицберген, Лофотенских островах, мысе Нордкап, в городах Буде и Тромсе), а также в некоторых частях Аляски, Гренландии и Канады.
Как выглядит "Полуночное солнце"
Согласно данным исследователей, самый длительный период времени, в течение которого можно наблюдать за "полуночным" небесным светилом, переживают жители и гости норвежского архипелага Шпицберген, расположенного в Северном Ледовитом океане в 1300 км от Северного полюса.
Там солнце буквально "зависает" над головами людей с 20 апреля по 22 августа.
В подтверждение невероятной красоты "Полуночного солнца" над Норвегией, фотограф-путешественник Джордж Купер из Великобритании сделал с помощью беспилотника серию невероятных фотографий.
На них видно, что солнце над Лофотенскими островами (возле северо-западного побережья Норвегии) и рядом других частей страны действительно светит почти 24 часа в сутки.
Засняли "полуночное" норвежское солнце также и другие путешественники.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Daily Mail, страница g_cooper в Instagram, Wikipedia, YouTube-каналы LookAroundYou, Cncgarage, Tyler Todd-Evans, Mogens Hallas и Visit Norway.
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