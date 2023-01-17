Опитування показало, як погіршилась світова репутація Росії після нападу на Україну
Повномасштабне вторгнення в Україну значно погіршило світову репутацію Росії. Більшість країн Європи почали негативно ставитись до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Morning Consult.
Результати опитування свідчать, що найбільш негативно до Росії почали ставитись у Великій Британії. Там рейтинг просів на 79 пунктів. Далі йде Японія зі зниженням рейтингу на 75 пунктів.
Також погіршення репутації росіян відстежується у європейських країнах. У Німеччині та Франції це -68, Італії та Іспанія -69. А от у США громадська думка виявилась найменш ворожою -62 пункти. Це викликано тим, що не всі громадяни схвалюють військову підтримку України.
Відстежується і те, що в країнах Південної Америки ставлення до Росії краще ніж в ЄС. При цьому Мексика є єдиною країною у вибірці, яка має чистий позитивний рейтинг Росії +5 пунктів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.
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