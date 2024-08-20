Опікунство над дитиною в Україні: як оформити та які документи необхідні під час війни

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Як оформити опіку над дитиною

Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, в тому числі хрещені батьки.

Якщо дитина залишається без батьківської опіки, родичі чи знайомі можуть одразу забрати її до себе через механізм тимчасового влаштування, не чекаючи присвоєння статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Пізніше можна оформити статус і опіку. Важливо розуміти, що опіка - це не те саме, що усиновлення. Усиновлення дає дитині постійну родину, а її права стають рівними з правами біологічної дитини.

Алгоритм оформлення

кандидат/ка подає заяву і документи до служби у справах дітей (ССД) або на порталі "Дія" (5 робочих днів на розгляд);

ССД перевіряє умови проживання і складає акт обстеження (5 робочих днів);

ССД дає направлення на навчання (родичі проходять навчання за бажанням);

кандидат/ка проходить навчання в регіональному Центрі соціальних служб;

Центр соцслужб видає довідку про навчання (5 робочих днів);

ССД бере кандидата/ку на облік і готує висновок про можливість опіки;

райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суд ухвалює рішення (1 місяць після надання всіх документів);

якщо дитина живе в закладі інституційного догляду - вона возз’єднується з родиною опікуна (15 днів після ухвалення рішення).

Перелік необхідних документів

Перелік документів:

копія паспорта;

копія РНОКПП;

копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану;

копія документа з унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, якщо є;

довідка про зарплату за останні 6 місяців або декларація про доходи ФОП за попередній календарний рік;

документ з підтвердженням права власності або користування житлом;

висновок про стан здоров’я кандидата і чоловіка/дружини;

довідки нарколога і психіатра для всіх, хто мешкає з кандидатом;

витяг про наявність або відсутність судимості кандидата і чоловіка/дружини;

письмова згода чоловіка/дружини, засвідчена нотаріусом;

письмова згода всіх повнолітніх осіб, які мешкають з кандидатом (нотаріально завірена або написана в присутності ССД).

Для родичів під час війни процедуру спростили

Під час воєнного стану родичі або хрещений батько/мати, які хрестили дитину до того, як вона залишилась без батьків, разом з заявою подають:

копію паспорта;

документи з підтвердженням родинних зв’язків з дитиною;

довідку від нарколога і психіатра;

довідку про наявність/відсутність судимості.

У випадку, якщо неможливо отримати довідку про наявність чи відсутність судимості, необхідно подати заяву про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, а довідку - упродовж місяця після завершення воєнного стану.

Як подати заяву через "Дію"

отримати висновок про стан здоров’я і довідки психіатра і нарколога заздалегідь;

авторизуватися на сайті "Дія";

перейти на Послуги - Сім’я - Опіка/піклування:реєстрація кандидатом;

ввести адресу проживання;

ввести дані про чоловіка/дружину, вказати його/її електронну пошту;

ввести дані про дитину, на яку оформляється опіка;

зачекати, поки дані підтягнуться з реєстрів (15–20 хв), продовжити;

ввести дані про всіх, хто мешкає з кандидатом;

за потреби додати скан-копії їхніх документів;

завантажити висновок про стан здоров’я, довідки від психіатра і нарколога;

підписати заяву електронним підписом і надіслати (чоловік/дружина також підписують заяву за посиланням, яке надійде на вказану пошту;

дочекатися дзвінка ССД.

Про те, як виїхати за кордон з дитиною, та хто може це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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