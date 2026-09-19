Операція "Вівальді": ЗСУ звільнили нові населені пункти на півночі Донеччини

За його словами, бійці корпусу та інших підрозділів Сил оборони, які працюють на Лиманському напрямках, продовжують наступ в межах першого етапу операції "Вівальді".

Втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими перевершують очікування.

"За тиждень також продовжуємо просування. Відповідно, у найближчий час повідомимо вам про нові деталі щодо ведення операції та нові результати щодо її успіхів. Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено - це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом", - сказав Горбатенко.

Фото: deepstatemap.live

Він зазначив, що будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можна розкривати та проговорювати.

"Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на "мʼясо", не досягаючи жодного успіху", - додав заступник командира.

Військовий розповів, що окрім офіційного підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки, українським військовим також вдалося зачистити Рай-Олександрівку та інші населені пункти, які поки не можуть розголошувати із тактичних міркувань.

"Також ще є звільнені села, але не називаємо їх із причини, що не можемо собі не дозволити скористатися дурістю противника і його введенням самих себе в оману. Тому поки що дещо маємо тримати в таємниці", - зазначив він.

За словами Горбатенка, війська РФ намагаються протидіяти наступу, проте втрачають ще більше людей. Окрім піхотних атак, окупанти обстрілюють тилові міста підрозділів у Харківській та Донецькій областях.

"Тактика росіян загалом не змінюється. Це просто мʼясні штурми, а також масові удари по тиловим районам, особливо великим населеним пунктам із великою кількістю місцевого населення, такі як Ізюм, Балаклія, Словʼянськ, Краматорська. Противник наносить ракетно-бомбові удари, застосовуючи авіацію, "Шахеди", - розповів він.