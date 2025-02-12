Операція "Щур". В СБУ розповіли, як викрили голову Антитерористичного центру на співпраці з РФ

Як розповіли в СБУ, для того, щоб затримати ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів.

"Зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок "щура" - контакти, спілкування, переписки, буквально "жили" в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням", - розповіли в СБУ.

За словами Малюка, він особисто контролював справу, а про розробку та реалізацію спецоперації доповідалось на пряму президенту Володимиру Зеленському.

Фото: Василь Малюк затримав зрадника СБУ (t.me/SBUkr)

Зазначається, що СБУ не лише викрила Козюру на зраді, а й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки передавала ворогу великий масив дезінформації. Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.

"Така спецоперація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу. З початку повномасштабного вторгнення ми провели серйозний процес очищення, який триває і досі. Робимо все, аби захистити нашу державу від внутрішніх і зовнішніх ворогів», – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів діяльності агентурної мережі ФСБ. Завданням зрадників було передавати ворогу дані про дислокацію військ, озброєння, стан критичної інфраструктури та результати ракетних ударів.

Зрадник, завербований ФСБ у Відні 2018 року, певний час був "законсервований", але у грудні 2024 року поновив контакти з російськими кураторами. Зв’язок із ФСБ він підтримував через конспіративну квартиру в Києві, використовуючи спеціальні засоби зв’язку.

До справи причетні й родичі зрадника, які виправдовують російську агресію. Їм планується оголосити підозру за ст. 436-2 ККУ. Встановлено також куратора агентури - Юрія Шаталова з ФСБ.

СБУ має беззаперечні докази злочину, зокрема перехоплення розмов, відео та документи. Посадовцю оголошено підозру за держзраду (ст. 111 ККУ), йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила на зраді топового чиновника

Сьогодні вранці Служба безпеки повідомила про масштабну спецоперацію під час якої було викрито російського агента.

За даними джерел РБК-Україна, зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.