Операція порятунку. Критик Кадирова ймовірно живий і перебуває під захистом у Швеції

Уряд Ічкерії заявив, що чеченський блогер Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Кавказ. Реалії" .

Як зазначила пресслужба уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном, цілком ймовірна можливість того, що була проведена операція порятунку і насправді Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом поліції Швеції.

"За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", - прокоментував представник пресслужби, посилаючись на "власні джерела інформації".

Проте він не зміг уточнити, які події могли стати підставою для подібної операції порятунку Абдурахманова. Поліція Швеції також не надала відповіді на офіційний запит, хоча вони й раніше не коментували повідомлення про можливе вбивство Абдурахманова, яке нібито сталося на території Швеції.

Також невідомо, де перебуває брат Абдурахманова - Мухаммад. З ним також не вдалося зв'язатися представникам діаспори в Європі, правозахисникам та журналістам.