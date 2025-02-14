Операція "Месники". Україна і Молдова затримали трьох "вагнерівців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Повідомляється, що всі затримані - громадяни Молдови. Із 2014 до 2023 року вони брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмута, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань. Деякі з них отримали нагороди та медалі від командування окупантів.

Для міжнародної спецоперації залучили понад 200 українських і молдовських поліцейських, які працювали під керівництвом прокуратур обох країн.

У рамках першого етапу операції "Месники" провели понад 50 обшуків. Вилучено документи, комп'ютери, мобільні телефони з листуванням, фото- і відеоконтентом, які підтверджують вербування, службу в ПВК "Вагнер", а також участь у боях на території України.

Трьом затриманим повідомили про підозру "за участь найманця у збройному конфлікті". Суд обирає їм запобіжні заходи, фігурантам загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: українські та молдовські поліцейські затримали найманців "Вагнера" (t.me/UA_National_Police)

Що буде далі

У рамках операції проєкт Європолу з розслідування воєнних злочинів AP CIC сформував робочу групу з офіцерів зв'язку від України та Молдови. Додатково було організовано віртуальний командний пункт (VCP) для оперативного обміну інформацією та перевірки даних у базах Європолу.

"Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії", - йдеться в повідомленні.

Поліція також отримала інформацію про послужні списки, родинні зв'язки, контакти та місцезнаходження інших фігурантів.

Національна поліція України відкрила спеціальне магістральне кримінальне провадження. Під час якого документуються факти вербування, навчання, фінансування та використання бойовиків. Їхні дані вже направили до правоохоронних органів Молдови, які розпочали нову серію досудових розслідувань.