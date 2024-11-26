Операція "ГУР-КІТ". Українські розвідники врятували пухнастиків зі Зміїного (фото)

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели незвичну, але дуже важливу операцію з порятунку котів на острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Евакуація тварин була необхідна через наближення зимових морозів, які були б небезпечні численних котів і кошенят, що проживали на острові.

Українські розвідники вирішили допомогти пухнастим мешканцям, евакуювавши 15 котів.

Зазначається, що евакуйованих тварин передали до притулку "Сіріус", одного з найбільших центрів для бездомних тварин в Україні.

Також повідомляється, що операцію розвідників підтримав благодійний фонд MacPaw Foundation.

"Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку “Сіріус”, який безпосередньо займається адопцією", - додали у ГУР.

Фото: операція "ГУР-КІТ" (DIUkraine)

Українські Сили оборони не вперше рятують тварин з особливо небезпечних зон.

Наприклад, під час бойової операції у Харківській області цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр знайшли у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Їх було врятовано та передано під опіку голові ГУР МО України Кирилу Буданову, адже сови - це символ української розвідки.

Для того, щоб тварини жили у більш сприятливих до них умовах, у ГУР вирішили передати птахів до Київського зоопарку, про що раніше повідомляло РБК-Україна.

